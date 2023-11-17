Живые фотографии Honor 100 и 100 Pro — самый необычный блок камер на рынке

Honor планирует провести пресс-конференцию 23 ноября, где будут представлены две новые модели: Honor 100 и Honor 100 Pro. Перед официальным анонсом реальные фотографии обеих моделей были опубликованы несколькими цифровыми блоггерами.

Блогер с никнеймом @yurippe7774 поделился изображениями Honor 100 Pro, соответствующими ранее представленным изображениям. Модель Pro имеет центрированный экран с двумя отверстиями, квазиэллиптическую форму модуля камеры, и, вероятно, заднюю крышку с декоративными кожаными вставками. На фотографиях видно, что Honor 100 Pro будет доступен в четырех цветовых вариантах: зеленом и сиреневом, где дизайн соответствует цвету кожи и стекла, а также белом и темно-зеленом, имеющих прямой дизайн.

Honor 100 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Тесты GeekBench показали, что модель Honor 100 использует архитектуру процессора 12,63 ГГц +32,4 ГГц +4*1,8 ГГц. Графический процессор — Adeno 720. Идентификационный код указывает на использование крупного ядра A715 и техпроцесс TSMC 4 нм.

Стандартная версия Honor 100 обладает центрированным экраном с одним отверстием и модулем камеры полукруглой формы. Согласно информации от блоггера @digitalchatstation, обе модели будут оснащены экранами с высокой частотой обновления разрешением 1,5K, защищающими глаза, и четырьмя изогнутыми краями. Обе версии включают основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS).