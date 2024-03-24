Золотая версия Apple Vision Pro обойдется в 3,7 миллионов рублей

Vision Pro - это передовая технологическая гарнитура, которая революционизировала индустрию дополненной реальности. Apple представила этот продукт, который превосходит конкурентов в эффективности, но его цена чуть выше диапазона многих пользователей, желающих его приобрести. Базовая модель Vision Pro стоит 3499$ (325 т.р.), что делает ее недоступной для некоторых пользователей, и если кажется, что это дорого, то версия гарнитуры Caviar из 18-каратного золота - еще более роскошный и дорогой вариант, не предназначенный для массового потребителя.

Vision Pro оснащен мощными внутренними компонентами и потрясающим дисплеем, который приносит в жизнь возможности дополненной реальности, как было показано в различных тестах и обзорах. Несмотря на все его преимущества, он остается недоступным для некоторых пользователей из-за высокой цены, особенно учитывая наличие более доступных вариантов от Meta. В следующем году Caviar планирует выпустить собственную модифицированную версию Vision Pro с покрытием из 18-каратного золота, что сделает его еще более эксклюзивным и дорогим вариантом по сравнению с самой высокой конфигурацией от Apple.

Если вы еще не видели его, то версия гарнитуры Caviar поставляется с кожей Connolly и золотой крышкой козырька, вдохновленной дизайном солнцезащитных очков от Top Ford и Gucci. Хотя этот продукт не для всех, его золотое покрытие выглядит великолепно. Caviar решила модифицировать Vision Pro, добавив к нему визор, поскольку оригинальный продукт не имеет передней крышки. Компания считает, что не все пользователи хотят, чтобы их глаза были видны при использовании гарнитуры, и золотая крышка помогает решить эту проблему.

Caviar не планирует массовое производство версии Apple Vision Pro CVR из-за ее высокой цены и узкой аудитории. Vision Pro от Apple продается по цене от 3499 долларов за базовую модель, что делает его дорогим для среднестатистического пользователя, а версия с покрытием из 18-каратного золота делает его еще более недоступным. Caviar планирует выпустить всего 24 экземпляра своей модифицированной версии, которая, как ожидается, появится на рынке в начале следующего года.

Цена гарнитуры Vision Pro от Caviar доступна на их веб-сайте, но в другом источнике версия с покрытием из 18-каратного золота выставлена за 40 000$ (3,7 млн.р. на момент выхода статьи). Caviar известна своими высококачественными модификациями, и недавно компания также преобразовала iPhone 15 Pro, чтобы он соответствовал дизайну Vision Pro, по цене 8060$ (745 т.р.). Подумали бы вы о покупке Vision Pro с покрытием из 18-каратного золота?