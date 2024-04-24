Легендарные "Черепашки-ниндзя" снова в деле: состоялся релиз обновленной аркады Wrath of the Mutants

Эта аркадная игра, основанная на популярном мультсериале 2012 года, предлагает игрокам взять под своё управление зелёных братьев-черепашек и сразиться с полчищами врагов в антураже, знакомом по мультсериалу.

Одной из главных особенностей игры является возможность кооперативного прохождения до четырёх человек. Вы можете собрать команду друзей и выбрать любимого персонажа: Леонардо, Рафаэля, Микеланджело или Донателло. Каждая черепашка обладает уникальными способностями и специальными суператаками, которые помогут вам справиться с волнами врагов и пройти все испытания на пути к победе.

В Wrath of the Mutants вас ждёт шесть этапов и 13 сражений с боссами. В отличие от оригинальной версии аркады, в этом переиздании вам доступны три совершенно новых этапа и шесть новых битв с боссами.

Также стоит упомянуть озвучку, выполненную актёрами из оригинального мультсериала. Сет Грин, Шон Эстин, Роб Полсен и Грег Сайпс вернулись к своим ролям, чтобы подарить персонажам свои голоса. Специально для переиздания была записана новая озвучка.