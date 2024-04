Легендарные "Черепашки-ниндзя" снова в деле: состоялся релиз обновленной аркады Wrath of the Mutants

Поклонники знаменитых «Черепашек-ниндзя» могут ликовать — долгожданный релиз обновленной версии легендарной аркады 2017 года состоялся. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants предлагает с головой окунуться в ностальгическую атмосферу классического beat-em-up, черпающего вдохновение в культовой игре Turtles in Time.

Присоединяйтесь к неразлучной четверке отважных братьев — Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэлю в их захватывающем приключении. Вас ждут 6 красочных уровней, включая таинственное Измерение Икс и красочный Кони-Айленд, а также 13 эпических сражений с могущественными боссами. Сплотите силы в локальном кооперативе до 4 игроков, чтобы одолеть орды коварного Клана Фут и сорвать зловещие планы их беспощадного лидера Шреддера.

Каждая из черепашек обладает уникальной суператакой, способной в мгновение ока сокрушить целые волны врагов. А подобрав особые предметы, вы сможете призвать на помощь непредсказуемых мутантов, которые станут ценными союзниками в жарких схватках. Только будьте начеку — финальная битва в логове Шреддера станет настоящим испытанием вашей смекалки, ловкости и командной работы.

Стоит отметить, что на момент публикации новости игра получила неоднозначные отзывы от критиков и игроков. Однако поклонникам анимационной вселенной «Черепашек-ниндзя» от Nickelodeon определенно стоит обратить внимание на Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants.

Игра доступна на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S и Nintendo Switch.