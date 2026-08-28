Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - Ninja Edition выйдет на Switch 2 в сентябре

Издатель Trailmark Games и разработчики Raw Thrills и Cradle Games объявили дату выхода Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – Ninja Edition на Switch 2. Цифровая версия игры станет доступна 4 сентября, тогда как физический релиз состоится 9 октября.

Проект основан на мультсериале Nickelodeon «Черепашки-ниндзя» 2012 года и предлагает классический beat ’em up в духе аркадных игр о знаменитой четвёрке. Игроки смогут выбрать Леонардо, Рафаэля, Донателло или Микеланджело и отправиться на Кони-Айленд, в Измерение X и другие локации, чтобы сразиться с Кланом Фут и Шреддером.

Главным отличием Ninja Edition станет расширенное содержание. В игре представлены шесть уровней и 13 сражений с боссами, причём три уровня и шесть боссов не входили в оригинальную аркадную версию. Это делает издание заметно более масштабным вариантом приключения для поклонников серии.

Каждая из четырёх Черепашек обладает собственными супер-атаками. Во время прохождения игроки также смогут собирать специальные жетоны и призывать на помощь мутантов, которые помогут расправляться с толпами противников.

Особое внимание уделено локальному кооперативу: до четырёх человек смогут одновременно проходить игру на одной консоли. Персонажей вновь озвучили актёры мультсериала 2012 года — Сет Грин, Шон Астин, Роб Полсен и Грег Сайпс.

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants впервые вышла в апреле 2025 года на предыдущих консолях и ПК. Теперь расширенная Ninja Edition доберётся до Switch 2, причём владельцам консоли предложат как цифровую, так и физическую версию.