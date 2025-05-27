Дебютный трейлер VR-экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Издатель Beyond Frames Entertainment и разработчик Cortopia Studios, известный по GORN, анонсировали Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City — приключенческий экшен во вселенной Черепашек-ниндзя для SteamVR и Quest. Релиз запланирован на 2026 год.
Действие игры разворачивается после гибели Шреддера. Клан Фут захватывает улицы Нью-Йорка, погружая город в хаос. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из легендарных героев — Леонардо, Рафаэля, Донателло или Микеланджело — и вернуть порядок на улицы, которые когда-то были их домом.
Empire City станет первой игрой про Черепашек-ниндзя, созданной специально для виртуальной реальности. Геймеров ждет динамичный бой от первого лица, возможность использовать уникальное оружие каждого героя, паркур по крышам мегаполиса и сражения с культовыми злодеями. Проходить игру можно в одиночку или в кооперативе до четырех человек.
Создайте свою собственную историю в легендарной франшизе и станьте частью братства в тени. Премьера — в 2026 году.
Когда же уже будет что-то годное по черепахам... Надеюсь, что The Last Ronin получится чем-то хорошим)
Если он конечно выйдет
недавно при раскопках откопали череп Пашки-ниндзя..)
Вжух... и ты в космосе
Уж лучше бы в 2D жанре Beat up выпустили бы.