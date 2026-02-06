VR-экшен про Черепашек-ниндзя TMNT: Empire City обзавёлся новым трейлером

Студия Cortopia Studios представила новый геймплейный ролик VR-экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City. На этот раз разработчики сделали акцент на кооперативном режиме и взаимодействии игроков.

В игре можно объединиться с тремя друзьями и взять под контроль всю легендарную четвёрку черепашек. Совместное прохождение не ограничивается только миссиями — между заданиями игроки смогут проводить время в убежище, играть в мини-игры и просто взаимодействовать друг с другом. Некоторые из этих активностей были показаны в новом видео.

По словам разработчиков, кооператив в TMNT: Empire City создавался максимально гибким. Команда хотела избежать жёстких правил, фиксированных ролей и принудительных механик, сделав упор на свободу действий и импровизацию. Такой подход, по их мнению, лучше всего отражает характер самих Черепашек-ниндзя.

Релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City запланирован на весну 2026 года. Уже 23 февраля в Steam появится демоверсия, позволяющая пройти первые 15 минут игры и опробовать всех четырёх героев. Демо будет доступно в рамках фестиваля Steam Next Fest и продлится до 2 марта.

TMNT: Empire City станет первым в истории VR-проектом по вселенной Черепашек-ниндзя. Сюжет развернётся в Нью-Йорке после смерти Шреддера — игрокам предстоит встать на защиту города и дать отпор остаткам Клана Фут. Ранее разработчики также публиковали новые скриншоты и демонстрировали внешний вид Эйприл О’Нил в игре.