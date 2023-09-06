Анонсирована игра по анимационному фильму Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Возрождение видеоигр о Черепашках-ниндзя продолжается, на этот раз с новой игрой, основанной на недавно вышедшем анимационном фильме. Действие Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem от компании Outright Games, специализирующейся на семейных видеоиграх, разворачивается в мире анимационного фильма, и должна выйти в 2024 году на консолях и ПК.
Действие игры происходит через несколько месяцев после событий фильма, а визуальные эффекты вдохновлены привлекательным живописным стилем фильма. Ожидайте появления в игре различных запоминающихся персонажей из вселенной Черепах, а также стилизованный взгляд на Нью-Йорк, который находится под новой угрозой мутантов.
Дуг Розен, старший вице-президент по играм и новым медиа в Paramount, сказал, что «яркость анимации этого нового фильма идеально подходит для видеоигр, и мы не можем дождаться, когда все поиграют в нее».
"нельзя просто так взять и сделать игру про черепах в стиле и атмосфере аркхем"
Ох, это плохо. У них в целом есть норм игры, но последние еще тот калл. Вот эта Джуманджи от них такой кал, что я даже хз, как такое выпустили и как Сони дала добро на это.
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