Анонсирована игра по анимационному фильму Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ©

Возрождение видеоигр о Черепашках-ниндзя продолжается, на этот раз с новой игрой, основанной на недавно вышедшем анимационном фильме. Действие Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem от компании Outright Games, специализирующейся на семейных видеоиграх, разворачивается в мире анимационного фильма, и должна выйти в 2024 году на консолях и ПК.

Действие игры происходит через несколько месяцев после событий фильма, а визуальные эффекты вдохновлены привлекательным живописным стилем фильма. Ожидайте появления в игре различных запоминающихся персонажей из вселенной Черепах, а также стилизованный взгляд на Нью-Йорк, который находится под новой угрозой мутантов.

Дуг Розен, старший вице-президент по играм и новым медиа в Paramount, сказал, что «яркость анимации этого нового фильма идеально подходит для видеоигр, и мы не можем дождаться, когда все поиграют в нее».