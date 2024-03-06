Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed выйдет в конце 2024 года на консолях и ПК

Игра Outright Games, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, анонсированная еще в сентябре 2023 года, получила официальное название Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed и выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC в конце 2024 года, объявил издатель. Разработкой игры занимается студия A Heartful of Games.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed - это 3D-браулер и платформер, действие которого разворачивается после событий мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов".

В игре присутствует оригинальная сюжетная линия, в которой новая волна мутантов вторгается в Нью-Йорк, а также юмор, присущий фильму. Все четыре Черепахи могут играть, сражаясь в канализации и на улицах Нью-Йорка, который обещает быть захватывающим как над, так и под землей, и противостоять некоторым знакомым лицам. Также доступна локальная кооперативная игра для двух игроков.