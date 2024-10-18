Состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Действия игры развернутся после финала мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Над Нью-Йорком нависла очередная опасность, с которой предстоит разобраться Леонардо, Донателло, Рафаэлю и Микеланджело. У каждого из персонажей будут уникальные способности.



Пройти игру можно будет как в кооперативе, так и в одиночку.



Игра доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC.