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Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed 18.10.2024
Экшен, Адвенчура
6.2 16 оценок

Состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Solstice
Новости

Действия игры развернутся после финала мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Над Нью-Йорком нависла очередная опасность, с которой предстоит разобраться Леонардо, Донателло, Рафаэлю и Микеланджело. У каждого из персонажей будут уникальные способности.

Пройти игру можно будет как в кооперативе, так и в одиночку.

Игра доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC.

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