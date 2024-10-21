Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed на пике собрала лишь 45 игроков

В последние годы преданные поклонники Черепашек-ниндзя были счастливы вновь окунуться в мир классических 2D-игр, а также насладиться Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Однако, когда дело дошло до 3D-боевиков, франшиза TMNT столкнулась с трудностями, о чем красноречиво свидетельствует Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, выпущенная вскоре после релиза.



Игра, действия которой разворачиваются сразу после мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», появилась на свет 18 октября и собрала смешанные отзывы пользователей в Steam. Из 37 опубликованных рецензий 61% оказались положительными. Отмечены интригующий геймплей 3D-«битемапов», захватывающий кооператив и яркая визуальная стилистика.



Тем не менее, не все разделяют этот энтузиазм, особенно в отношении дизайна персонажей. К числу недостатков относятся также баги, что привело к резкому осуждению Mutants Unleashed как «халтуры» с завышенной ценой (40 долларов), медленным загрузкам, однообразными побочными миссиями и избыточными катсценами.



Пиковый онлайн в Steam также оставляет желать лучшего — максимум всего 45 игроков вскоре после дебюта.



Для издателя в лице Outright Games необходимость говорить о катастрофе не стоит. Основная масса игр компании создаётся по лицензии и нацелена на детскую аудиторию. Например, игру Bluey: The Videogame отличает скромный рекорд пикового онлайна в Steam — всего 162 игрока. Черепашки-ниндзя смогли обойти игры по «Трансформерам» и «Щенячьему патрулю», однако «Свинка Пеппа» всё же оставила их позади.



Тем не менее, ожидается, что пиковый онлайн Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed превысит 45 пользователей. Эта игра доступна на платформах PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, предоставляя молодым игрокам возможность погрузиться в удивительный мир приключений, создавая уникальные впечатления. Рынок игр для детей продолжает развиваться, и даже небольшие по количеству игроков проекты могут привнести яркие эмоции в сердцах маленьких поклонников. Выбор тем и яркая визуализация делают каждую игру привлекателен для новой аудитории и сохраняют интерес к известным персонажам.