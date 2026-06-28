Epic Games Store бесплатно раздаёт TMNT: Shredder's Revenge на смартфонах - ретро-битемап доступен ограниченное время

Пользователи мобильной версии Epic Games Store получили возможность бесплатно добавить в свою библиотеку Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Акция проходит на устройствах под управлением Android и iOS и продлится до 2 июля, после чего игра вновь станет платной.

Выпущенная в 2022 году студией Tribute Games, TMNT: Shredder’s Revenge стала настоящим подарком для поклонников классических аркадных beat ’em up. Разработчики вдохновлялись такими культовыми проектами, как TMNT: The Hyperstone Heist и Turtles in Time, сохранив фирменный игровой процесс с продвижением по уровням, схватками с многочисленными противниками и зрелищными битвами с боссами.

Игрокам доступны все четыре Черепашки-ниндзя — Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело, каждый со своим стилем боя и уникальными приёмами. Кроме них, можно пройти игру за Эйприл О'Нил, мастера Сплинтера и Кейси Джонса. По сюжету героям вновь предстоит остановить Крэнга и Шреддера, которые угрожают Нью-Йорку.

Одной из главных особенностей Shredder’s Revenge стала бережная стилизация под аркадные хиты конца 80-х и начала 90-х. Пиксельная графика, плавная анимация, знакомые локации и динамичный саундтрек удачно передают атмосферу классических игр о Черепашках-ниндзя, одновременно предлагая современные механики и кооперативный режим.

Раздача проходит исключительно через мобильный Epic Games Store. До 2 июля пользователи Android и iOS могут получить TMNT: Shredder’s Revenge бесплатно, после чего игра вновь станет доступна только за деньги.