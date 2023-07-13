Новый геймплейный трейлер дополнения Dimension Shellshock для TMNT: Shredder's Revenge ©

Издательство Dotemu и компания-разработчик Tribute Games сегодня раскрыли еще больше информации о грядущем DLC Dimension Shellshock для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, на этот раз подробно рассказав о новом "Режиме выживания".

В этом новом режиме игры вы будете собирать кристаллы, чтобы перемещаться между измерениями, уничтожая при этом толпы врагов - разумеется, каждый мир будет по-своему уникален. Dotemu представила кусочек предлагаемых миров в новом трейлере, который демонстрирует японское измерение Edo.

Пройдя все измерения, вы сможете повысить свой уровень и стать сильнее, а кристаллы откроют вам новые жизни, полоски силы ниндзя, дополнительные очки попадания и даже режим Radical Mode. Кроме того, вы сможете переходить из одного измерения в другое, если захотите сменить обстановку - ведь в игре главное веселье.

Пока нет никакой конкретной даты выхода, кроме "позже в этом году".