Релизный трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock ©

Дополнение Dimension Shellshock к олдскульному двухмерному битемапу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge от издателя Dotemu и студии Tribute Games Inc стало доступно для покупки и просят за него всего 288 рублей.

С выходом дополнения к игре присоединились два новых игровых персонажа:

Миямото Усаги, которую фанаты узнают как самурая из любимой серии комиксов "Усаги Йоджимбо", и любимого союзника Черепашек.

Караи, разбойница из клана Фут и одна из самых страшных врагов Черепашек, которая использует свои быстрые движения в качестве мощного союзника.

Dimension Shellshock добавляет в игру новые цветовые палитры, музыку и специальный режим "Выживание".