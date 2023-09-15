TMNT: Shredder's Revenge получила новый трейлер, посвященный выходу физических консольных изданий ©

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge официально анонсировано юбилейное издание, включающее базовую игру и DLC Dimension Shellshock. Оно будет доступно на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Согласно новому сообщению от Tesura Games, физическое юбилейное издание выйдет 17 ноября 2023 года.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge впервые вышла в июне 2022 года, а оригинальная версия игры доступна сейчас на ПК, мобильных устройствах, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Dimension Shellshock вышла всего пару недель назад, добавив впечатляющее количество контента. Среди них - новый режим выживания и новые играбельные персонажи, такие как Карай из клана Фут, который, кстати, изображена на обложке юбилейного издания. Очень приятно, что DLC присоединится к физическому релизу так скоро после выхода.

Учитывая массовую популярность Shredder's Revenge, немного досадно, что юбилейное издание не будет доступно на всех основных платформах, хотя это довольно частое явление. Также было бы неплохо, если бы юбилейное издание получило свежую обложку.

Если игра продолжит процветать, возможно, благодаря успеху юбилейного издания, то могут появиться новые планы по выпуску еще большего количества DLC. Dimension Shellshock, безусловно, была принята так же хорошо, как и базовая игра. Черепахи остаются как никогда любимыми, после успеха мультфильма и недавнего анонса игры по мотивам Last Ronin.