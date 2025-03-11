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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 16.06.2022
Экшен, Аркада, Инди
8.6 490 оценок

TMNT: Shredder's Revenge выйдет на мобильные устройства в следующем месяце

monk70
Новости

Dotemu, Tribute Games и Paramount Game Studios в сотрудничестве с Playdigious анонсировали мобильные версии игры TMNT: Shredder's Revenge по классической лицензии TMNT 1987 года, которая скоро станет доступна для iOS и Android.

TMNT: Shredder's Revenge выйдет в полном издании, которое будет включать дополнения Dimension Shellshock и Radical Reptiles. Мобильная версия будет доступна 15 апреля и уже сейчас доступна для предварительного заказа.

Когда неуклюжий дуэт Бибопа и Рокстеди появляется на 6-м канале, Черепашки понимают, что происходит что-то подозрительное. TMNT: Shredder's Revenge дарит нам классический экшен и знакомые места. Пробейтесь через 16 различных уровней и используйте опасные приемы ниндзя, чтобы победить классических врагов, таких как Бакстер Стокман или Трицератон.

3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alkash15

Я ее на андроид в прошлом году скачивал, это был не официальный порт?

3
Tiberius684

Она была эксклюзивом для подписчиков Нетфликса. Теперь открыта для всех желающим.

0
Беккер5443 Tiberius684

А на русском языке типо будет.

0
ViksOne

Отличная штука, с другом прошли клава + джойстик

1
Беккер5443

Ну на конец то услышала моя молитва, а то тупо ждёшь когда обновка будет и не знаешь когда выйдет блин.

0