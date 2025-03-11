TMNT: Shredder's Revenge выйдет на мобильные устройства в следующем месяце

Dotemu, Tribute Games и Paramount Game Studios в сотрудничестве с Playdigious анонсировали мобильные версии игры TMNT: Shredder's Revenge по классической лицензии TMNT 1987 года, которая скоро станет доступна для iOS и Android.
TMNT: Shredder's Revenge выйдет в полном издании, которое будет включать дополнения Dimension Shellshock и Radical Reptiles. Мобильная версия будет доступна 15 апреля и уже сейчас доступна для предварительного заказа.
Когда неуклюжий дуэт Бибопа и Рокстеди появляется на 6-м канале, Черепашки понимают, что происходит что-то подозрительное. TMNT: Shredder's Revenge дарит нам классический экшен и знакомые места. Пробейтесь через 16 различных уровней и используйте опасные приемы ниндзя, чтобы победить классических врагов, таких как Бакстер Стокман или Трицератон.
Я ее на андроид в прошлом году скачивал, это был не официальный порт?
Она была эксклюзивом для подписчиков Нетфликса. Теперь открыта для всех желающим.
А на русском языке типо будет.
Отличная штука, с другом прошли клава + джойстик
Ну на конец то услышала моя молитва, а то тупо ждёшь когда обновка будет и не знаешь когда выйдет блин.