Трейлер дополнения Dimension Shellshock для TMNT: Shredder's Revenge раскрывает дату выхода и нового персонажа ©

Стало известно, что приемная дочь Шреддера, Карай, станет последним играбельным персонажем, который появится в игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge в составе DLC Dimension Shellshock, дата выхода которого теперь официально определена - 31 августа.

Несмотря на то, что многие поклонники игры Teenage Mutant Ninja Turtles устремили свои взоры на Мутанта Мейхема, это еще не все черепашьи радости, которые ожидают нас в 2023 году: до выхода DLC Dimension Shellshock для Shredder's Revenge осталось всего несколько недель. DLC не только добавляет новый режим выживания, но и вводит в список играбельных героев часто встречающегося персонажа кроссовера TMNT Миямото Усаги.

Как неоднократно сообщала компания Tribute Games с момента анонса DLC, Усаги - не единственный новый персонаж, добавляемый в игру: недавний твит подтвердил, что новых героев будет больше, чем один.

К счастью, после долгого терпения со стороны фанатов TMNT, в трейлере также была подтверждена дата выхода - 31 августа. Dotemu и Tribute Games также подтвердили, что второе бесплатное обновление (после декабрьского, которое позволило игрокам настраивать свою игру с помощью модификаторов), в котором будут представлены различные варианты цветовой палитры для всех играбельных персонажей, независимо от того, приобрели вы Dimension Shellshock или нет.