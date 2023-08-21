Тринадцать минут геймплея дополнения "Dimension Shellshock" для Teenage Mutants Ninja Turtles: Shredder's Revenge

В нём демонстрируется игровой процесс за кролика-самурая Усаги Ёдзимбо, а также девушку-ниндзя по имени Караи.



В ходе прохождения можно будет разблокировать дополнительные жизни и прокачивать «силу ниндзя», чтобы одержать победу над противниками было легче.



Релиз состоится 31 августа. В этот день для 2D-экшена также выйдет режим под названием «Выживание», расширенный саундтрек и разные цвета для кожи Черепашек-ниндзя.



Выход запланирован для PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch и PC.