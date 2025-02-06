Кейси Джонс появился в Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate в качестве играбельного персонажа

Вчера состоялся выход DLC Casey Jones & The Junkyard Jam для отмеченной наградами Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate от Super Evil Megacorp на всех платформах, включая Steam, Steam Deck, Epic Games Store, Nintendo Switch и Apple Arcade.

Теперь игроки могут взять свою хоккейную клюшку и маску, потому что Кейси Джонс официально вступил в бой. Вооруженный своим уникальным хоккейным арсеналом, включая особую способность Guard Break, Кейси становится первым персонажем в TMNT: Splintered Fate с дистанционным нападением. Игроки могут воспользоваться пятью новыми артефактами, которые идеально дополняют совместную игру, а также новыми способами взять под контроль поле боя.