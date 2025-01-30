Кейси Джонс появится в первом дополнении для Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Сегодня для Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate от Super Evil Megacorp представлен любимый фанатами Кейси Джонс в качестве нового игрового персонажа, включенного в предстоящее дополнение, которое выйдет 5 февраля.

В дополнении впервые в игре появится Кейси в качестве игрового персонажа; оснащенный своим уникальным хоккейным арсеналом, Кейси станет первым контролируемым пользователем персонажем с дистанционной атакой. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или только начинаете свое путешествие в Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, уникальный стиль игры Кейси, безусловно, оживит ваши совместные сеансы.