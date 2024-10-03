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Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 04.05.2023
Экшен, Вид сверху, Кооператив
6.1 10 оценок

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate получила демоверсию на PC

Gruz_
Новости

В рамках Steam Next Fest студия Super Evil Megacorp сообщила, что на ПК уже можно скачать демоверсию Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Поклонники могут скачать демоверсию на официальной странице игры в Steam. Также студия подтвердила и дату релиза игры на PC, который состоится уже 6 ноября. Кроме того, игра будет сертифицирована для Steam Deck.

Играйте за любую из 4 черепах - Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело, у каждого из которых свой стиль атаки, особые способности и уникальные навыки. В игре реализована система непрерывного развития, так что вы сможете развиваться, даже будучи побежденным!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate уже доступна на Nintendo Switch а 6 ноября появится на ПК.

33
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
VaZZers
5
vertehwost

тут хоть черепашки на вид ни чем не больные

4
jax baron

черепашки уже в этом году какие по счёту случайно не 3? не? просто длс, и ещё одна игра + щяс эта ещё.

0
Viking90

Хорошо что не пиксельные.

0
Floww

уже качаю, черепах мы любим ценим))

0
BluntZebulon

Мобил Очка

-2