Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate получила крупнейшее обновление с момента релиза - Слэш вступил в бой

Super Evil Megacorp выпустила обновление 2.0 для Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Бесплатный апдейт King’s Gambit добавил нового финального босса, дополнительные косметические предметы и бесплатного спутника, а вместе с платным DLC в игру вернулся Слэш.

Главным испытанием обновления стал Крысиный Король. Сразиться с ним можно после нескольких побед над Шреддером и спасения Мастера Сплинтера. Босс способен призывать других могущественных противников, а победа над ним открывает новый финал основной кампании.

Платное DLC добавило Слэша, увеличив число игровых персонажей до восьми. Герой делает ставку на физическую силу, выносливость и контроль противников. Его режим «Ярость» повышает скорость и урон, а уникальная способность позволяет вызвать метеоритный взрыв. Вместе с персонажем появились пять новых артефактов.

Кроме того, все доступные герои получили «Набор самурайских доспехов», а в продаже появился «Платиновый набор» со всем платным контентом на данный момент.

Разработчики также напомнили, что розничное издание Legendary Edition для Switch 2 выйдет 27 октября.