Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate получит крупное обновление и нового героя Металлоголового

Super Evil Megacorp объявила о масштабном обновлении для Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, а также о выпуске платного DLC-персонажа — Металлоголового. Оба нововведения станут доступны уже 30 сентября 2025 года, поднимая игру на новый уровень.

Обновление включает новый аркадный режим, который будет доступен бесплатно для всех игроков. Он предлагает интенсивный и динамичный геймплей с уникальными испытаниями, где фанаты смогут демонстрировать ловкость и мастерство, проходя последовательные этапы с нарастающей сложностью. Этот режим обещает добавить свежую дозу адреналина в игровой процесс и подарить новые возможности для соревновательной игры.

Платный загружаемый контент привносит Металлоголового — первого героя с полным набором способностей. Он вооружен мощным лазерным оружием, взрывными минами и тактическими навыками, что делает его опасным противником как в одиночной кампании, так и в кооперативных боях. Помимо этого, Металлоголовый интегрирован в бесплатный аркадный режим, обеспечивая дополнительный сюжет и уникальный контент, доступный всем игрокам.

Кроме новых режимов и персонажей, обновление принесло более 100 улучшений по всей игре, включая балансировку способностей, исправление багов и оптимизацию производительности. Игроки смогут насладиться улучшенным геймплеем как на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch, так и на ПК через Steam и Epic Games Store.

Это обновление делает Splintered Fate более насыщенной и разнообразной игрой, где каждый сможет найти что-то по вкусу — от новых испытаний до мощного боевого героя. Для фанатов черепашек-ниндзя это станет отличным поводом вновь окунуться в мир приключений и сражений вместе с любимыми персонажами.