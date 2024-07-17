ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 04.05.2023
Экшен, Вид сверху, Кооператив
3.8 5 оценок

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate вышла на Nintendo Switch

monk70
Новости

Super Evil Megacorp в сотрудничестве с Paramount Game Studios объявила о запуске Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate на Nintendo Switch. Игроки получат полный контроль над черепашками, борющимися с преступностью, каждый из которых обладает своими уникальными способностями в этом динамичном roguelike-экшене. Играя в одиночку или с друзьями, вы испытаете захватывающие бои, случайные усиления, модификаторы боссов и бесконечные испытания - ни одно прохождение не будет одинаковым.

Особенности Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate включают в себя:

  • Соло, локальный или сетевой кооператив, до 4 игроков.
  • Играйте за любую из 4 черепашек, Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело, каждый из которых обладает собственным стилем атаки, особыми навыками и уникальным мастерством.
  • Случайные усиления, враги и мини-боссы, так что ни одно прохождение не будет одинаковым.
  • Постоянный прогресс улучшений, так что вы все равно сможете добиться прогресса, даже проиграв.
  • Улучшенный визуальный дизайн, графика, звук и оптимизированное управление для Nintendo Switch.
  • Абсолютно новая, динамичная история, написанная легендарным автором комиксов Томом Вальцем и Кевином Майклом Джонсоном.
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий