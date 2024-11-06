Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate вышла на ПК в Steam и Epic Games Store

Сегодня на ПК официально вышла Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate от Super Evil Megacorp. Теперь игроки могут взять своих любимых братьев-борцов с преступностью через межпространственные порталы в смертельно опасной миссии по спасению своего похищенного учителя Сплинтера в этой игре в жанре roguelike. Благодаря динамичным боям, разнообразной системе сборки и дерзким возможностям кооператива, у игроков на ПК есть все основания для того, чтобы повеселиться, поскольку они могут прямо сейчас окунуться в игру в Steam и Epic Games Store.

Версия TMNT: Splintered Fate на ПК поддерживает разрешение 4K, увеличенную частоту кадров, обновленное управление и множество дополнительных функций. Игра полностью проверена для Steam Deck, поэтому игроки могут играть в версию для ПК на ходу. Благодаря кооперативному режиму на диване поклонники могут присоединиться и играть локально с друзьями. Кроме того, игроки вскоре смогут насладиться кроссплатформенным онлайн-соперничеством на всех платформах — Apple Arcade, Switch и ПК.