TMNT: Splintered Fate получила масштабное обновление с новыми кооперативными способностями

Студия Super Evil Megacorp выпустила для роглайк-экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate бесплатное обновление Shell Squad Co-Op. Оно расширяет возможности совместного прохождения как по сети, так и в локальном режиме на одном экране. Теперь во время кооперативных забегов игроки смогут открывать специальные способности, инструменты и улучшения, рассчитанные на командное взаимодействие.

Всего в игру добавили 24 новые кооперативные способности, восемь инструментов и восемь мастерств — по одному для каждого из четырёх основных черепашек и других игровых персонажей. Среди новинок есть эффекты, позволяющие лечить всю команду, делиться усилениями и наносить дополнительный урон совместными атаками. Кроме того, разработчики улучшили визуальные эффекты огня, добавили возможность менять персонажей во время сетевых и локальных матчей и доработали систему Lucky Dice.

Одновременно с обновлением вышло платное дополнение Trench Coat Pack. Оно включает тематические плащи и шляпы для Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело, а также дополнительных героев из предыдущих DLC, включая Кейси Джонса, Металхеда, Алопекс и Слэша.

Обновление и дополнение доступны на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam и Epic Games Store.