TMNT: Splintered Fate получила обновление с новыми испытаниями и DLC-персонажа Алопекс

Разработчик Super Evil Megacorp выпустил новое платное DLC c персонажем Алопекс, а также бесплатное обновление, содержащее дополнительный контент и улучшения игрового процесса для Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate.

Алопекс отличается быстрым боем в стиле ассасина, используя кама, похожие на серпы. Она может метать кунаи на близком расстоянии, нанося высокий мгновенный урон, и на короткое время становиться неуязвимой, нанося быстрые удары по нескольким целям. Силы ниндзя, усиливающие сюрикены, также применяются к её кунаям.

Платное дополнение также включает пять новых артефактов, изменяющих динамику прохождения. Нэцке «Полярный медведь» заставляет «Финальный удар» выпускать пламя каждые десять секунд, а время перезарядки уменьшается, когда уровень здоровья ниже половины. Мальтийский хомяк замедляет скорость зарядки инструмента, но увеличивает его урон. Мини-камера «Шестой канал» снижает скорость зарядки специальной атаки, одновременно увеличивая её урон. Горячий шоколад (с зефиром) уменьшает количество рывков игрока на единицу, но даёт кратковременное увеличение скорости передвижения после рывка. Призрак Бадди представляет союзного Призрака Утрома, который повышает свой уровень и эволюционирует в процессе прохождения.

Помимо платного контента, бесплатное обновление добавляет четыре «Перечных испытания» в аркадном режиме. Эти прохождения начинаются с уже применёнными шестиугольными модификаторами.

Также добавлена ​​новая система престижа «Рангов ниндзя», позволяющая игрокам повышать престиж и репутацию значков, выполняя дополнительные прохождения.

Обновление дополнительно расширяет основную кампанию новыми боевыми комнатами в Канализации, Доках, на улицах и Крышах. Также были внесены дополнительные корректировки баланса и улучшения качества жизни.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.