TMNT: Splintered Fate выйдет на ПК в четвертом квартале 2024 года, анонсирована поддержка локального кооператива

Улицы Нью-Йорка, обычно наполненные суетой и шумом мегаполиса, стали ареной необъяснимых и пугающих событий. Словно из ниоткуда, в различных районах города возникли загадочные порталы, зияющие входы в неведомое. Жители города охвачены страхом и недоумением, гадая, что скрывается по ту сторону этих таинственных врат. В самом сердце этого хаоса оказались легендарные Черепашки-ниндзя, непревзойденные мастера боевых искусств и защитники мегаполиса. Их мир рухнул в одночасье, когда их наставник и приёмный отец, мудрый крыса Сплинтер, был вероломно захвачен их заклятым врагом, безжалостным лидером клана Фут — Шреддером. Это коварное похищение стало началом череды непредсказуемых и опасных испытаний для отважных братьев.

Пока Черепашки-ниндзя, движимые любовью к своему учителю и желанием восстановить справедливость, ввязываются в ожесточённые схватки с ниндзя клана Фут, пытаясь выведать у них местонахождение Сплинтера, их преданные друзья и соратники, бесстрашная журналистка Эйприл О'Нил и робот Железная Голова, неустанно трудятся над разгадкой тайны загадочных артефактов, которые, по всей видимости, связаны с появлением порталов. Чем глубже они погружаются в расследование, тем яснее становится пугающая истина: за всеми этими невероятными событиями стоит нечто куда более зловещее и могущественное, чем Шреддер и его приспешники. Древнее зло, дремавшее веками, пробудилось от долгого сна и жаждет поглотить не только Нью-Йорк, но и распространить свою власть на весь мир. Черепашкам-ниндзя и их друзьям предстоит столкнуться с беспрецедентной угрозой и вступить в решающую битву, от исхода которой будет зависеть судьба всего человечества.

Splintered Fate представляет собой экшен-рогалик, который предлагает игрокам уникальный опыт при каждом прохождении. Случайно генерируемые бонусы, постоянно меняющаяся структура уровней и разнообразные модификаторы боссов создают непредсказуемую атмосферу. Игра предоставляет возможность выбрать любимого героя из четвёрки легендарных братьев-черепашек, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и неповторимым стилем ведения боя. Кроме того, вы сможете объединиться с друзьями в кооперативном режиме, чтобы вместе погрузиться в приключения и преодолеть все испытания, которые приготовила для вас игра.

По мере прохождения вам предстоит исследовать улицы, подземелья и крыши Нью-Йорка, которые одновременно покажутся вам знакомыми и чужими. Чтобы выжить в этом суровом мире и спасти Сплинтера, вам необходимо будет постоянно развивать способности своего персонажа, находить и использовать мощные артефакты. Ведь чем дальше вы продвигаетесь по сюжету, тем более грозные и коварные злодеи из вселенной Черепашек-ниндзя будут вставать у вас на пути, бросая вызов вашим навыкам и решимости.

От ваших действий и решений зависит не только судьба мудрого наставника Сплинтера и братьев-черепашек, но и будущее всего мира, который находится на грани катастрофы.