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Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 04.05.2023
Экшен, Вид сверху, Кооператив
4.5 2 оценки

TMNT: Splintered Fate выйдет на ПК в четвертом квартале 2024 года, анонсирована поддержка локального кооператива

monk70
Новости

Super Evil Megacorp выпустит Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate для ПК в Steam в четвертом квартале 2024 года, объявил разработчик. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate впервые вышла для Apple Arcade 4 мая 2023 года и должна выйти на Switch 17 июля.

Super Evil Megacorp также объявила, что игра будет поддерживать локальный кооперативный режим для четырех игроков при запуске на Switch.

Мы прислушивались к сообществу, и их самой большой просьбой было добавить кооперативную игру на диване, чтобы они могли играть с друзьями и семьей. Совместная игра заложена в ДНК видеоигр Teenage Mutant Ninja Turtles и является основой миссии SEMC, и в Splintered Fate мы приложили дополнительные усилия, чтобы функция кооператива была доступна для Switch сразу после запуска. Мы продолжим прислушиваться к сообществу и улучшать игру со временем на основе отзывов игроков.

В Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate приготовьтесь к динамичному roguelike-экшену, где нет двух одинаковых забегов. Благодаря случайным усилениям, планировкам комнат и модификаторам боссов волнение никогда не заканчивается. Возьмите под контроль всех четырех Черепашек, каждая из которых обладает уникальными способностями, и объединитесь с друзьями для захватывающего кооперативного геймплея. Исследуйте знаковые места Нью-Йорка, улучшайте способности Черепашек и готовьтесь к столкновению с грозными врагами.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Дворф

радует что они не делют этих аниме черепах а держатся дизайна старых

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