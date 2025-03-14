Пошаговая тактическая игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown выйдет 22 мая

Разработчики из Strange Scaffold анонсировали дату выхода своей новой игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, которая станет первым в истории франшизы пошаговым тактическим проектом. Игра, вдохновленная классическим мультсериалом, выйдет 22 мая на ПК.

Сюжет игры погружает в непростое время для Черепашек-ниндзя: Сплинтер и Шреддер погибли, а сами герои становятся взрослее и постепенно отдаляются друг от друга. Игроки смогут пройти одиночные кампании за каждого из Черепашек и столкнуться с новым врагом, угрожающим городу и Клану Фут.

Геймплей сочетает элементы пошаговых тактических игр с механиками beat 'em up. Каждый из 20 уровней будет динамично меняться прямо во время сражений: на поле боя появятся новые враги, а локации будут изменяться по мере развития событий.