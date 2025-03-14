Пошаговая тактическая игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown выйдет 22 мая

Разработчики из Strange Scaffold анонсировали дату выхода своей новой игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, которая станет первым в истории франшизы пошаговым тактическим проектом. Игра, вдохновленная классическим мультсериалом, выйдет 22 мая на ПК.
Сюжет игры погружает в непростое время для Черепашек-ниндзя: Сплинтер и Шреддер погибли, а сами герои становятся взрослее и постепенно отдаляются друг от друга. Игроки смогут пройти одиночные кампании за каждого из Черепашек и столкнуться с новым врагом, угрожающим городу и Клану Фут.
Геймплей сочетает элементы пошаговых тактических игр с механиками beat 'em up. Каждый из 20 уровней будет динамично меняться прямо во время сражений: на поле боя появятся новые враги, а локации будут изменяться по мере развития событий.
Не первая в истории франшизы, на java была пошаговая игра по черепахам, по 5 сезону с магией, на своей сони эриксон к510i играл) Интересно, она вот была официальной или нет, но вроде она была настолькотприкольной, как будто по лицензии сделана
P. S. Нашел, называется Teenage Mutant Ninja Turtles: The Ninja Tribunal, да она была не официальной, поэтому ладно, как официальная то эта будет первой)
помню её. В детстве залипал часами
Тогда уж надо задуматься о слэшере от первого лица, ну или третьего. // Павел Романов
Лучше уж в FiTS сыграть
я еще в те 20 игр вышедших про черепашек не поиграл
Ну попробуем что у них