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Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown 22.05.2025
Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху
3 8 оценок

Пошаговая тактическая игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown выйдет 22 мая

butcher69
Новости

Разработчики из Strange Scaffold анонсировали дату выхода своей новой игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, которая станет первым в истории франшизы пошаговым тактическим проектом. Игра, вдохновленная классическим мультсериалом, выйдет 22 мая на ПК.

Сюжет игры погружает в непростое время для Черепашек-ниндзя: Сплинтер и Шреддер погибли, а сами герои становятся взрослее и постепенно отдаляются друг от друга. Игроки смогут пройти одиночные кампании за каждого из Черепашек и столкнуться с новым врагом, угрожающим городу и Клану Фут.

Геймплей сочетает элементы пошаговых тактических игр с механиками beat 'em up. Каждый из 20 уровней будет динамично меняться прямо во время сражений: на поле боя появятся новые враги, а локации будут изменяться по мере развития событий.

-7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Алексей Ядренцев

Не первая в истории франшизы, на java была пошаговая игра по черепахам, по 5 сезону с магией, на своей сони эриксон к510i играл) Интересно, она вот была официальной или нет, но вроде она была настолькотприкольной, как будто по лицензии сделана

P. S. Нашел, называется Teenage Mutant Ninja Turtles: The Ninja Tribunal, да она была не официальной, поэтому ладно, как официальная то эта будет первой)

1
Alan Grain

помню её. В детстве залипал часами

0
Пользователь ВКонтакте

Тогда уж надо задуматься о слэшере от первого лица, ну или третьего. // Павел Романов

1
Гамер132

Лучше уж в FiTS сыграть

0
jax baron

я еще в те 20 игр вышедших про черепашек не поиграл

0
Azimut zvuk

Ну попробуем что у них

-1