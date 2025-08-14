Пошаговая тактика Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown добралась до Xbox Series X|S и Nintendo Switch

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, пошаговый beat'em-up от разработчика Strange Scaffold в сотрудничестве с Paramount Game Studios, вышел сегодня на Xbox Series X|S и Nintendo Switch в североамериканском регионе. Выход игры на Nintendo Switch в европейском регионе состоится позднее.

Кроме того, «Remix Mode», который добавляет больше контента, врагов и повышает сложность, теперь доступен в качестве бесплатного обновления на ПК в Steam и входит в консольные версии.

Tactical Takedown сочетает в себе пошаговую стратегию и файтинг-боевики, направляя франшизу в новое смелое направление. Сплинтер и Шреддер мертвы, а Черепашки приближаются к взрослой жизни. Игроки следят за развитием сюжета, проходя 20 постоянно меняющихся уровней и сражаясь с классическими врагами, такими как клан Фут.