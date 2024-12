Состоялся анонс пошаговой стратегии Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown — это новая пошаговая стратегия, которая предлагает фанатам Черепашек-ниндзя погрузиться в мир тактического ближнего боя. Игра была анонсирована на PC Gaming Show Most Wanted и уже привлекла внимание своим необычным подходом.

Tactical Takedown переносит Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо в настольный стиль: черепашки представлены в виде миниатюр на сеточной карте. Пространство для маневров ограничено, что подчеркивает стратегическую природу сражений.

Каждый герой использует свое оружие с уникальными схемами атак. Важным элементом геймплея становятся толчки и взаимодействие с окружением — это придает боям динамизм и напоминает успешные проекты вроде Into the Breach и Fights in Tight Spaces.

Игру разрабатывает Strange Scaffold, известная по проектам I Am Your Beast и El Paso, Elsewhere. Несмотря на отсутствие даты релиза, проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.