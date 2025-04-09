Создатели новой игры про Черепашек-ниндзя раскрыли, как им удалось получить одобрение на смерть важных героев

Франшиза Teenage Mutant Ninja Turtles за свою долгую историю побывала во множестве видеоигр — от классических аркадных beat 'em up до современных кооперативных хитов вроде Shredder's Revenge. Однако Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, выходящая 22 мая на Steam, станет первым пошаговым проектом по мотивам знаменитой вселенной. И он обещает быть самым мрачным и необычным.

В недавнем интервью изданию Inverse гейм-директор и основатель студии Strange Scaffold Ксалавье Нельсон-младший рассказал, как появилась идея и насколько смелым оказался сюжет. Все начинается с трагедии: Сплинтер и Шреддер мертвы, а Черепашки разобщены и находятся в состоянии упадка. Игроков ждет одиночная кампания, в которой управление будет переходить от одной Черепашки к другой — кооператива в привычном виде не будет. Такой шаг стал следствием особенностей движка, но сюжет был специально адаптирован под эту механику.

Студия подошла к созданию игры с уважением к оригиналу, но при этом не побоялась рискнуть. Когда Strange Scaffold представила Paramount идею так мрачного и нестандартного проекта, разработчики волновались: как отреагирует правообладатель? Но глава игрового направления ViacomCBS Даг Розен с энтузиазмом воспринял концепцию, особенно после того как увидел предыдущие работы студии — в частности, Teenage Demon Slayer Society. Все ключевые сюжетные повороты, включая смерти Сплинтера и Шреддера, были одобрены без единой правки.

«Это был один из самых приятных моментов в моей профессиональной жизни. Ты как будто совершаешь ограбление века — получаешь возможность рассказать о том, что будет, когда эти иконы франшизы погибнут», — делится Нельсон.

Студия Strange Scaffold известна своими необычными и высоко оценёнными проектами вроде Space Warlord Organ Trading Simulator, и Tactical Takedown может стать новым прорывом. Игру отличает не только жанр и сюжет, но и подход к миру TMNT — мрачный, взрослый и психологически глубокий.

Учитывая уникальный формат и драматическую завязку, Tactical Takedown обещает стать одной из самых смелых адаптаций в истории Черепашек-ниндзя. Вопрос в том, примут ли её фанаты. Узнаем совсем скоро — 22 мая.