Embracer Group продолжает резню: из студии разработчиков TMNT: The Last Ronin уволено половина сотрудников

Еще одна компания, занимающаяся разработкой видеоигр, объявила об увольнениях в первый месяц 2024 года. На этот раз это Black Forest Games, дочерняя компания THQ Nordic (которая сама является дочерней компанией игрового гиганта Embracer), наиболее известная по разработке ремейков Destroy All Humans! и его продолжения Destroy All Humans 2: Reprobed.

В обширном списке всех увольнений в игровой индустрии, которые произошли уже в 2024 году, Kotaku сообщает, что Black Forest Games - последняя, кто объявил об увольнении. Внутренняя студия THQ Nordic сократила около 50 % своего штата. По имеющимся данным, по состоянию на прошлый год в компании работало около 110 сотрудников.

Kotaku цитирует источники, знакомые с ситуацией, которые сообщили, что креативные директора и большинство, а возможно, и все менеджеры компании сохранят свои рабочие места, что означает, что масштабные увольнения коснулись самых низших звеньев компании.

В настоящее время Black Forest Games разрабатывает игру по Черепашкам-ниндзя, вдохновленную серией комиксов The Last Ronin. Игра была анонсирована в марте прошлого года, а более подробная информация была представлена на цифровой выставке THQ Nordic Digital Showcase в августе.

Материнская компания Embracer Group впервые привлекла к себе внимание благодаря ряду агрессивных приобретений в 2022 году, в том числе покупке нескольких студий у Square Enix, включая разработчика Tomb Raider - Crystal Dynamics, а также приобретению прав на "Властелина колец". Менее чем через год Embracer объявила о предстоящей "реструктуризации", в результате которой будут закрыты студии, отменены игры и уволены сотрудники всех компаний, входящих в состав крупной компании.