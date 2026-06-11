Глава Paramount Games намекнул, что TMNT: The Last Ronin не будут разрабатывать с использованием ИИ

Вице-президент Paramount Games Шон Киттельсен заявил, что предстоящая игра Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, разрабатываемая совместно с PlatinumGames, скорее всего не будет использовать генеративный искусственный интеллект в процессе разработки.

В интервью The Game Business он отметил, что для студии принципиально важно сохранять «человеческий подход» при создании игр и не полагаться на ИИ для генерации контента.

По словам Киттельсена, использование ИИ может выглядеть привлекательным с точки зрения скорости и экономии, однако на текущем этапе технология не способна улучшить качество финального продукта. Он подчеркнул, что генеративные инструменты «пока не делают игры лучше».

Отдельно он добавил, что разработка The Last Ronin должна оставаться «работой людей, которые выросли на Черепашках-ниндзя», а не алгоритмов.

В качестве аргумента Киттельсен привёл эмоциональное объяснение:

«Мы не можем позволить компьютеру решать, что будет в игре. Он не рос, собирая фигурки Черепашек-ниндзя и не мечтал кататься на скейте по канализации».

По его словам, подход студии заключается в создании игр «фанатами для фанатов», и именно поэтому проект будет разрабатываться с упором на человеческое творчество.