Новый тизер TMNT: The Last Ronin - теперь за экшен отвечают ветераны PlatinumGames

Поклонники комикса о Последнем Ронине дождались новостей, хотя известия из стана разработчиков обернулись настоящим сюрпризом. В рамках Summer Game Fest 2026 новообразованное издательство Paramount Game Studios официально подтвердило разработку масштабного экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Однако теперь у проекта другой, весьма неожиданный автор — создание игры доверили японской студии PlatinumGames.

Судя по всему, THQ Nordic полностью потерял права на выпуск этой видеоигры. Напомним, что изначально мрачная история о последней выжившей Черепашке-ниндзя находилась в производстве у немецкой команды Black Forest Games. Однако, на фоне масштабной реструктуризации и трудностей, охвативших корпорацию Embracer Group, права были изъяты, и проект фактически перезапустили, передав амбициозный ААА-экшен мастерам японского слэшера из PlatinumGames.

Несмотря на громкий анонс нового разработчика, сам показанный дебютный тизер, увы, практически ничем не выделился. В коротком ролике зрителям мельком продемонстрировали пустые локации подземной канализации и мрачного футуристичного Нью-Йорка, которые сменились лишь эффектно появившимся финальным логотипом-постером игры без единого кадра геймплея.