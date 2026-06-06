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Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 75 оценок

Paramount назвала четыре ключевые франшизы для будущих игр

IKarasik IKarasik

После официального запуска Paramount Games Studio руководство компании раскрыло, на какие бренды будет сделана основная ставка при развитии игрового направления.

В беседе с журналистами глава креативного отдела студии Шон Киттельсен рассказал, что после слияния Paramount и Skydance Media игровое подразделение стало одним из приоритетных направлений бизнеса. По его словам, компания рассматривает игры как полноценное направление контента наряду с кино и телевидением.

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Помимо недавно анонсированной Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, в список главных франшиз Paramount для игровой индустрии вошли SpongeBob SquarePants, Star Trek и Avatar: The Last Airbender. Именно эти четыре бренда внутри компании называют основой будущей стратегии развития.

Киттельсен отметил, что при выборе новых проектов команда оценивает не только популярность франшизы, но и то, насколько хорошо она подходит для видеоигр. Разработчики также учитывают предпочтения аудитории и платформы, на которых она играет.

По словам руководителя, Paramount не собирается стремительно расширять каталог игр и браться за слишком большое количество проектов одновременно. В компании считают, что гораздо важнее сосредоточиться на качественной поддержке выбранных франшиз, чем создавать масштабное портфолио, которое будет сложно развивать в долгосрочной перспективе.

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