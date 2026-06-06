Paramount назвала четыре ключевые франшизы для будущих игр

После официального запуска Paramount Games Studio руководство компании раскрыло, на какие бренды будет сделана основная ставка при развитии игрового направления.

В беседе с журналистами глава креативного отдела студии Шон Киттельсен рассказал, что после слияния Paramount и Skydance Media игровое подразделение стало одним из приоритетных направлений бизнеса. По его словам, компания рассматривает игры как полноценное направление контента наряду с кино и телевидением.

Помимо недавно анонсированной Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, в список главных франшиз Paramount для игровой индустрии вошли SpongeBob SquarePants, Star Trek и Avatar: The Last Airbender. Именно эти четыре бренда внутри компании называют основой будущей стратегии развития.

Киттельсен отметил, что при выборе новых проектов команда оценивает не только популярность франшизы, но и то, насколько хорошо она подходит для видеоигр. Разработчики также учитывают предпочтения аудитории и платформы, на которых она играет.

По словам руководителя, Paramount не собирается стремительно расширять каталог игр и браться за слишком большое количество проектов одновременно. В компании считают, что гораздо важнее сосредоточиться на качественной поддержке выбранных франшиз, чем создавать масштабное портфолио, которое будет сложно развивать в долгосрочной перспективе.