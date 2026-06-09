Разработчики TMNT: The Last Ronin делают ставку на глубокий сюжет в стиле последних частей God of War

На Summer Game Fest 2026 издательство Paramount Games Studio показало обновленный экшен TMNT: The Last Ronin. Анонсированная еще в 2023 году игра сменила разработчиков: команду Black Forest Games отстранили до слияния Skydance и Paramount, отдав проект японской студии PlatinumGames (создателям NieR: Automata и Bayonetta 3).
Новые разработчики намерены привнести в игру свою культовую, невероятно динамичную боевую систему, однако сценарная часть будет сильно опираться на западные стандарты. История расскажет о последнем выжившем черепашке-ниндзя, который в одиночку сражается с кланом Фут в Нью-Йорке, захваченном внуком Шреддера.
За режиссуру со стороны PlatinumGames отвечает Ёхэй Симбори (Tekken 8), который изначально сделал ставку на взрослый и проработанный сюжет. Ради этого к разработке привлекли западную команду авторов. Сценарий пишет Шон Киттелсен — вице-президент Paramount по креативу, вернувшийся к текстам для видеоигр впервые после Mortal Kombat 11. Вместе с новым нарративным директором Майком Роджерсом они намерены сломать жанровые стереотипы и создать уникальный проект на стыке культур.
Главным источником вдохновения для команды, отвечающей за сюжет, стали кинематографичные, глубоко эмоциональные проекты, такие как современные части серии God of War от Santa Monica Studio, а также самурайские хиты Ghost of Tsushima и Ghost of Yotei.
О нет, значит в игре нас ждёт проблема старой черепахи и его маленький сын черепашка который ещё молодой, горячий а вместе они будут нести прах матери-черепашки через сеть канализацией что бы ее прах развеяли над Додо пиццей, ребят не знаю как вы в я реально заплакал от такого умного,философского сюжета для нас взрослых людей, дети не поймут уже несу 120 долларов за предзаказ ультимейт премиум издания
А жареных гвоздей не хочешь?
Вроде как PlatinumGames уже делали игру про Черепашек-Ниндзя.
Получилось мягко говоря - гувно!
Но в конце в драке с внуком Шреддера все равно Майки начнет лупасить его что есть мочи, хотя тому пофиг будет
STANDING HERE
I REALIZE
Учитывая что в оригинале Ронин это перекаченная машина смерти с комплексом последней суицидальной миссии. Пытавшийся свести счеты с жизнью не раз, явно с психологическими проблемами раз видит и слышит мертвых братьев. Для тех кто в своё время не застал этот сюжет будут приятно удивлены кто скрывается под этим прозвищем) И роль постаревшей Эйприл мне нравится в данном сюжете, явно тоскующую по былым светлым временам и остающийся последнем человечным моральным ориентиром для героя, несмотря на всю творившуюся жесть в сюжете. Для Черепашек-ниндзя арка Последний Ронин напоминает собой Возвращение Тёмного рыцаря или Логан.