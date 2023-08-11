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Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin TBA
8.5 2 оценки

THQ Nordic показала мрачный тизер-трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

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butcher69
Новости

Компания THQ Nordic и разработчик Black Forest Games официально объявили о том, что видеоигра по мотивам графического романа Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin находится в разработке.

Игра, получившая название TMNT: The Last Ronin, будет ориентирована на аутентичность первоисточника и планируется к выпуску для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ориентировочное время выхода не сообщается.

В этой сюжетной линии выжил только один из Черепашек-ниндзя, поэтому на протяжении всей основной кампании можно будет играть только за одного из этих персонажей. Личность выжившей черепашки, которая была раскрыта только в конце первого выпуска графического романа, носит имя...

Как и первоисточник, грядущая видеоигровая адаптация The Last Ronin будет ориентирована на более взрослую и зрелую аудиторию.

"Кто такой Последний Ронин? В будущем, в разрушенном битвами Нью-Йорке, одинокий выживший Черепашка отправляется на, казалось бы, безнадежную миссию в поисках справедливости для семьи, которую он потерял."

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Kostya Bashmakov

Да выбор они дадут за кого играть

0
MetallMan2018

Скорее всего ток за Ронина.

0
Strannik110

Скорее всего будем играть за Лео

-2
MetallMan2018

Ты вообще читал комикс по Последнему Ронину? Если нет, то лучше почитай, потому что последним рониным является Микеланджело.

2
Strannik110 MetallMan2018

Если не трудно подскажи пожалуйста где можно прочесть данный комикс

0
Taicho Strannik110

https://com-x.life/7645-tmnt-the-last-ronin-read.html

0
TrueBeliever95 Strannik110

https://com-x.life/reader/7645/223892

0
Strannik110 TrueBeliever95

Благодарю)

0
hamshut

А проект хоть ААА-класса или очередная дешевизна?)

-2