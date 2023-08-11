THQ Nordic показала мрачный тизер-трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ©

Компания THQ Nordic и разработчик Black Forest Games официально объявили о том, что видеоигра по мотивам графического романа Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin находится в разработке.

Игра, получившая название TMNT: The Last Ronin, будет ориентирована на аутентичность первоисточника и планируется к выпуску для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ориентировочное время выхода не сообщается.

В этой сюжетной линии выжил только один из Черепашек-ниндзя, поэтому на протяжении всей основной кампании можно будет играть только за одного из этих персонажей. Личность выжившей черепашки, которая была раскрыта только в конце первого выпуска графического романа, носит имя...

Как и первоисточник, грядущая видеоигровая адаптация The Last Ronin будет ориентирована на более взрослую и зрелую аудиторию.

"Кто такой Последний Ронин? В будущем, в разрушенном битвами Нью-Йорке, одинокий выживший Черепашка отправляется на, казалось бы, безнадежную миссию в поисках справедливости для семьи, которую он потерял."