THQ Nordic показала мрачный тизер-трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Компания THQ Nordic и разработчик Black Forest Games официально объявили о том, что видеоигра по мотивам графического романа Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin находится в разработке.
Игра, получившая название TMNT: The Last Ronin, будет ориентирована на аутентичность первоисточника и планируется к выпуску для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ориентировочное время выхода не сообщается.
В этой сюжетной линии выжил только один из Черепашек-ниндзя, поэтому на протяжении всей основной кампании можно будет играть только за одного из этих персонажей. Личность выжившей черепашки, которая была раскрыта только в конце первого выпуска графического романа, носит имя...
Как и первоисточник, грядущая видеоигровая адаптация The Last Ronin будет ориентирована на более взрослую и зрелую аудиторию.
"Кто такой Последний Ронин? В будущем, в разрушенном битвами Нью-Йорке, одинокий выживший Черепашка отправляется на, казалось бы, безнадежную миссию в поисках справедливости для семьи, которую он потерял."
Да выбор они дадут за кого играть
Скорее всего ток за Ронина.
Скорее всего будем играть за Лео
Ты вообще читал комикс по Последнему Ронину? Если нет, то лучше почитай, потому что последним рониным является Микеланджело.
Если не трудно подскажи пожалуйста где можно прочесть данный комикс
https://com-x.life/7645-tmnt-the-last-ronin-read.html
https://com-x.life/reader/7645/223892
Благодарю)
А проект хоть ААА-класса или очередная дешевизна?)