Энтузиаст воссоздал Tekken 3 на движке DriftEngine с поддержкой WebGPU и локальным нейросетевым ремастером

Разработчик под псевдонимом Emulator000 представил масштабный проект driftengine-tekken3, представляющий собой техническую реконструкцию культового файтинга Tekken 3 на базе современного движка DriftEngine. Проект переносит классическую игру в современные браузеры с задействованием графического стандарта WebGPU, а также позволяет собирать нативные приложения для Windows, Linux, macOS и мобильной операционной системы Android.

Чтобы обезопасить проект от юридических претензий со стороны правообладателей в лице Bandai Namco Entertainment и Sony Interactive Entertainment, репозиторий не содержит защищенных авторским правом файлов, исходных исполняемых модулей, текстур, музыки или видеороликов. Для запуска игры требуется образ оригинального лицензионного диска Tekken 3 американского региона для первой PlayStation. Все данные извлекаются, преобразуются и сохраняются исключительно локально на накопителе пользователя.

Архитектура симуляции поддерживает подключение дополнительных данных из других релизов серии. При наличии образа диска Tekken 4 для консоли PlayStation 2 в ростер бойцов переносится Kazuya с оригинальным набором приемов, анимаций и озвучкой. Также реализована поддержка дампов чипов оригинального аркадного автомата Namco System 12, что позволяет заменить плоские задники арены полноценными трехмерными объектами аркадной версии с анимированными вертолетами, каруселями и более полигональными моделями бойцов.

С релизом обновлений линейки 0.5 проект получил экспериментальный режим ремастера, встроенный прямо в меню опций. Улучшение графики происходит на мощностях ПК игрока без скачивания готовых модифицированных ассетов: локально выполняемый алгоритм PBRify увеличивает оригинальные текстуры в 4-8 раз и формирует карты нормалей, шероховатости, окклюзии и высот. Для детализации окружения и каменной кладки полов задействована нейросетевая генерация Z-Image-Turbo через среду stable-diffusion.cpp.

Графический конвейер ремастера в DriftEngine обеспечивает честное освещение с широким динамическим диапазоном, экранные отражения, динамические тени, объемные облака и темпоральное сглаживание при сохранении четкости двухмерного интерфейса. Поверхность арены перестроена в полноценную геометрию с тремя уровнями детализации, на лужах появляются отражения неоновых вывесок, а трава колышется от ветра и приминается персонажами. На производительном оборудовании частота кадров может достигать 120 кадров в секунду.

Разработчик полностью перенес все оригинальные механики и режимы аркадного файтинга. Доступны кампания с финальным превращением босса в True Ogre, режимы Tekken Force, Tekken Ball, командные бои, выживание, практика и видеотека. Вся боевая система, обработка ввода и расчет коллизий функционируют в виде строго детерминированной симуляции на кадровой частоте оригинальной консоли.

Кодовая база проекта доступна на платформе GitHub. Для предварительной генерации текстур ремастера разработчик рекомендует использовать операционную систему Linux и графический ускоритель от AMD или NVIDIA, в то время как стандартная версия файтинга запускается напрямую в браузере при поддержке технологий WebGPU или WebGL2.