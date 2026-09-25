Файтинг Tekken 6 получил неофициальный порт на ПК с поддержкой 60 кадров в секунду и русским языком

Энтузиаст под псевдонимом GenryTheFox, ранее выпустивший неофициальный порт Spider-Man: Edge of Time, представил первую публичную бета-версию проекта Project Iron 6. Разработка представляет собой полноценную статическую рекомпиляцию консольного файтинга Tekken 6 с платформы Xbox 360 для операционной системы Windows на базе специализированного рантайма ReXGlue. В отличие от традиционной эмуляции, данный метод переносит исходный программный код игры для прямого исполнения на современном компьютерном железе.

В актуальной тестовой сборке файтинг работает в режиме вывода 1080p при стабильных 60 кадрах в секунду. Автор обращает внимание на то, что кадровая частота не использует методы промежуточной генерации кадров, а физика и тайминги анимаций в игре жестко привязаны к значению 60 FPS, из-за чего снятие лимита способно ускорить сам игровой процесс. В настройках также предусмотрены режимы 2K и 4K, однако стабильность кадровой частоты в них напрямую зависит от видеокарты.

Для удобства игроков проект получил интеграцию специальных параметров прямо в главное меню. Доступны переключение полноэкранного режима, технология адаптивной синхронизации VRR, регулировка резкости и размытия, а также переключение подсказок для кнопок. Управление полностью адаптировано как под современные геймпады, так и под клавиатуру, а по пунктам меню можно перемещаться с помощью колесика и кнопок мыши.

Визуальная составляющая получила точечные улучшения благодаря нейросетевому апскейлу выбранных текстур в 4 раза, при этом максимальное разрешение обработанных файлов формата DDS составляет 1536 на 1536 пикселей. В состав сборки включена локализация на 8 языков, среди которых присутствует русский перевод меню, интерфейса, имен бойцов и внутриигровых званий, хотя часть названий приемов пока остается на английском языке из-за наполнения словаря замен.

Создатель порта открыто отметил, что разработка велась при активном содействии нейросетей. Инструменты Codex и Claude помогали исправлять ошибки в коде, дорабатывать инструментарий и переводить текстовые ресурсы, тогда как автор проекта тестировал сборки, принимал ключевые решения и готовил пользовательскую часть.

Дистрибутив снабжен собственным установщиком и лаунчером, но для инсталляции требуется личная копия Tekken 6 для Xbox 360 в виде образа ISO, архива или контейнера GOD. Установщик самостоятельно загружает необходимый служебный пакет файлов и сверяет контрольные суммы по алгоритму SHA-256, а общий объем готовой игры на накопителе составляет около 8 ГБ.

Модификация распространяется бесплатно и остается фанатской инициативой, не связанной с компанией Bandai Namco. Для будущей версии под номером 2 запланированы исправления совместимости, внедрение фоторежима и сетевого мультиплеера.