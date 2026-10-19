Tekken 6 получила ещё один неофициальный порт на ПК - на этот раз с поддержкой онлайн-мультиплеера и кодом отката

Вышел новый неофициальный порт Tekken 6 для ПК, включающий онлайн-мультиплеер с технологией rollback netcode. Теперь вы можете играть в эту часть Tekken на компьютере. Если вам не пришлись по душе изменения в игровом процессе, внесённые Bandai Namco в Tekken 8, — обязательно обратите внимание на этот проект.

В основу неофициального порта легла версия для Xbox 360. На выбор предлагаются три режима качества изображения: «Стандартный», «Высокий» и «Ультра». Режим «Высокий» обеспечивает чёткую картинку на экранах с разрешением Full HD и 1440p, а режим «Ультра» рассчитан на 4K-дисплеи.

Для повышения производительности на менее мощных видеокартах можно снизить разрешение 3D-графики и качество теней. Порт поддерживает полноэкранный, оконный и безрамочный оконный режимы. Кроме того, можно отключить размытие в движении и настроить параметры вибрации для тех игровых режимов, где она предусмотрена.

Главная особенность этого порта — возможность играть по сети. Благодаря технологии rollback netcode сражения с другими игроками остаются плавными даже при наличии сетевых задержек. Доступны как рейтинговые матчи, так и игры в пользовательских лобби.

Функционал лаунчера включает:

Рейтинговые матчи: побеждайте, повышайте свой ранг и поднимайтесь в таблице лидеров.

Поиск соперников: находите оппонентов и проверяйте пинг перед началом боя.

Пользовательские лобби: создавайте комнаты, приглашайте противников и выбирайте арену.

История матчей: просматривайте прошлые игры и их результаты.

Блокировка игроков: добавляйте в черный список тех, с кем больше не хотите встречаться.

Статистика: просматривайте ранги, рейтинги и другие игровые данные пользователей.

Также предусмотрены настройки задержки ввода, которые помогут оптимизировать игровой процесс под ваше интернет-соединение. Последние обновления сделали выполнение быстрых нажатий кнопок и движений стиком более стабильным — как в онлайн-матчах, так и в режиме тренировки. Как и в случае с Tekken 7 и Tekken 8, этот порт для ПК поддерживает геймпады, аркадные контроллеры (стики) и клавиатуры. В программе запуска (лаунчере) можно настроить клавиши и назначить кнопки в соответствии с вашим стилем игры.

Все желающие могут скачать этот порт по ссылке. Важное уточнение: в состав порта не входят игровые ресурсы — для запуска вам потребуется собственный ISO-образ игры.