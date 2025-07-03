Пакистанского киберспортсмена в Tekken лишили всех титулов из-за употребления стероидов

Он не знал, что препараты запрещены в киберспорте

Пакистанского профессионального игрока в Tekken Арслана Arslan Ash Сидика лишили всех титулов из-за употребления стероидов. Решение приняла Международная федерация киберспорта (IESF).

Киберспортсмена уличили в употреблении анаболических стероидов, которые обнаружило антидопинговое агентство в пробах игрока. Они были взяты в декабре 2022 года на World Esports Championship 2022 по Tekken 7. Однако нарушение выявили только спустя полгода, а приняли решение о дисквалификации — лишь в настоящее время.

Arslan Ash лишился всех титулов и призовых средств за период от взятия проб до окончания дисквалификации (26 апреля 2025 года). За это время киберспортсмен заработал более $100 тыс. и стал чемпионом турниров IESF World Esports Championships 2022, Evolution Championship Series 2023 и Tekken World Tour Finals 2023.

Киберспортсмен утверждает, что не использовал препараты для получения преимущества на турнирах и вообще не знал, что они запрещены. За игрока также вступилась Комиссия по добросовестности в киберспорте (ESIC), заявив, что постановление действует «задним числом», и «обнаруженные» препараты никак не помогают в соревнованиях по компьютерному спорту.