73-летняя бабуля выиграла турнир по Tekken 8, победив всех за Панду

В Японии прошёл весьма необычный турнир по файтингу Tekken 8, организованный в рамках инициативы Care Esports League — ежегодного киберспортивного мероприятия для пожилых людей. В этот раз участникам в возрасте от 60 до 93 лет предложили выяснить, кто же действительно достоин титула «Короля Железного Кулака».

Турнир проходил по всем канонам настоящих чемпионатов: с комментаторами, таблицами, индивидуальными профилями и даже полноценным награждением победителей. Финал оказался особенно напряжённым — победительница по имени Ёсиэ, 73-летняя участница, оказалась в шаге от поражения, но смогла совершить эффектный камбэк, играя за Панду. Её стратегия с низкими ударами и точными комбо позволила нанести достаточно урона для победы в решающем раунде. Её соперник, игрок по имени Садаюки, предпочёл Кинга и продемонстрировал более сложные техники, включая контр-броски и воздушные захваты.

Полная запись турнира:

Несмотря на то что многие из участников ранее не имели опыта в видеоиграх, система управления в Tekken 8 оказалась достаточно интуитивной: каждая кнопка отвечает за отдельную конечность персонажа. Это сделало игру доступной даже для новичков и позволило пенсионерам быстро освоить основы и даже выполнить комбо.

Такой турнир стал наглядным подтверждением, что игровые соревнования — это не только дело молодых. Призёры получили настоящие трофеи, а зрители — удовольствие от зрелищных поединков.

Тем временем настроение в основном сообществе Tekken 8 остаётся далеко не таким позитивным. Несмотря на запуск летнего сезона с новым контентом, многие фанаты выражают разочарование — как по поводу слабой работы над балансом, так и из-за недостаточной проработки обновлений и их наполнения.