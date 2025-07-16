73-летняя бабуля выиграла турнир по Tekken 8, победив всех за Панду

В Японии прошёл весьма необычный турнир по файтингу Tekken 8, организованный в рамках инициативы Care Esports League — ежегодного киберспортивного мероприятия для пожилых людей. В этот раз участникам в возрасте от 60 до 93 лет предложили выяснить, кто же действительно достоин титула «Короля Железного Кулака».
Турнир проходил по всем канонам настоящих чемпионатов: с комментаторами, таблицами, индивидуальными профилями и даже полноценным награждением победителей. Финал оказался особенно напряжённым — победительница по имени Ёсиэ, 73-летняя участница, оказалась в шаге от поражения, но смогла совершить эффектный камбэк, играя за Панду. Её стратегия с низкими ударами и точными комбо позволила нанести достаточно урона для победы в решающем раунде. Её соперник, игрок по имени Садаюки, предпочёл Кинга и продемонстрировал более сложные техники, включая контр-броски и воздушные захваты.
Полная запись турнира:
Несмотря на то что многие из участников ранее не имели опыта в видеоиграх, система управления в Tekken 8 оказалась достаточно интуитивной: каждая кнопка отвечает за отдельную конечность персонажа. Это сделало игру доступной даже для новичков и позволило пенсионерам быстро освоить основы и даже выполнить комбо.
Такой турнир стал наглядным подтверждением, что игровые соревнования — это не только дело молодых. Призёры получили настоящие трофеи, а зрители — удовольствие от зрелищных поединков.
Тем временем настроение в основном сообществе Tekken 8 остаётся далеко не таким позитивным. Несмотря на запуск летнего сезона с новым контентом, многие фанаты выражают разочарование — как по поводу слабой работы над балансом, так и из-за недостаточной проработки обновлений и их наполнения.
Во жгут. Бабуля молодец.
Крутяк. Выглядит на 50 лет. Все таки игры и морские водоросли делают свое дело.
нормальный ретушер и умелый фотограф делают своё дело))
Япошки уже не знают что придумать, на ком ставки делать, с 1950 годов придумано 100500 шоу на которых издевались над людьми за копейки, и тут на пенсии покоя старикам не дают..🤬
То ли дело российские трешовые передачи на нтв
Вернись в свой ВК, бот.
А все на паренька накинулись, что ему 34 а он до сих пор в ДОТу играет, получается он тоже хочет до пенсии в доту играть..
вот только он уже много лет дотит. а пенсионеры не смотря на возраст освоили и добились результатов
Это все старые стереотипы.. Возможно раньше говорили, это для детей. Сейчас многие взрослые люди играют время от времени, сейчас такой поток информации, это хороший отдых уйти на пару часиков от будних дней, перезагрузится так сказать. Как просмотр хорошего фильма, если кто-то в 50 лет, играет на мобильники в шарики, это тоже игрок, какая разница. Если ты создал для себя условия и никому не мешаешь, есть настроение, Какая разница сколько тебе лет, всегда можно сыграть в свои любимые игры. Единственно не нужно доводить это до фанатизма, во всем нужна мера.
Вот это поворот
Я маму никак не могу смартфоном научить нормально пользоваться, а ту бабки жгут. Удивительно и грустно )
Чтоб у нас до такого возраста доживали и были в здравом уме. Эх 😞
Бабуля крутая. :) Так держать!