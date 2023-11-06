Анонсирована презентация Tekken 8 EVO Showcase, на которой будет раскрыт последний боец ростера

Организаторы EVO в сотрудничестве с Bandai Namco анонсировали EVO Tekken 8 Showcase, мероприятие, запланированное на 04:00 МСК 13 ноября 2023 года, которое будет посвящено Tekken 8, включая объявление последнего бойца в составе файтинга.
На бумаге программа мероприятия выглядит очень насыщенной. Начнётся всё с показательных матчей, сыгранных в Tekken 8, в которых примут участие чемпионы Evo, в том числе Nobi, Saint, JDCR, LowHigh, Book, Knee и Arslan Ash.
Затем наступит более расслабленная, но не менее интересная сессия, на которой Кацухиро Харада, Майкл Мюррей и Кохей Икеда расскажут о бойцах в игре и по этому случаю раскроют последнюю часть ростера. Речь также пойдёт об отзывах, полученных в ходе закрытого бета-тестирования, информации о финале Tekken World Tour 2023 и многом другом.
Таким образом, это последнее большое событие для Tekken 8 перед выходом файтинга, который ожидается 26 января 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Фуфловые драчюли!