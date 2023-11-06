на главную
об игре
Tekken 8 26.01.2024
7.7 119 оценок

Анонсирована презентация Tekken 8 EVO Showcase, на которой будет раскрыт последний боец ростера

monk70
Новости

Организаторы EVO в сотрудничестве с Bandai Namco анонсировали EVO Tekken 8 Showcase, мероприятие, запланированное на 04:00 МСК 13 ноября 2023 года, которое будет посвящено Tekken 8, включая объявление последнего бойца в составе файтинга.

На бумаге программа мероприятия выглядит очень насыщенной. Начнётся всё с показательных матчей, сыгранных в Tekken 8, в которых примут участие чемпионы Evo, в том числе Nobi, Saint, JDCR, LowHigh, Book, Knee и Arslan Ash.

Затем наступит более расслабленная, но не менее интересная сессия, на которой Кацухиро Харада, Майкл Мюррей и Кохей Икеда расскажут о бойцах в игре и по этому случаю раскроют последнюю часть ростера. Речь также пойдёт об отзывах, полученных в ходе закрытого бета-тестирования, информации о финале Tekken World Tour 2023 и многом другом.

Таким образом, это последнее большое событие для Tekken 8 перед выходом файтинга, который ожидается 26 января 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

6
1
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 1
Ваш комментарий