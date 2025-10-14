Армор Кинг врывается на поле битвы Tekken 8 вместе с хэлоуинскими костюмами и патчем баланса

Разработчики из студии Bandai Namco выпустили масштабное обновление Tekken 8 (версия 2.06.01), приуроченное к старту второго сезона и празднованию Хэллоуина. В игру возвращается легендарный боец Армор Кинг, а также появляются тематические костюмы и новые косметические наборы.

Игроки, оформившие Season 2 Character & Stage Pass, получили ранний доступ к персонажу уже 13 октября, в то время как полноценный релиз для всех пользователей состоится 16 октября 2025 года. Вместе с обновлением разработчики добавили в магазин Tekken Shop новый боевой пропуск — Tekken Fight Pass: Round 7, в рамках которой можно открыть эксклюзивные предметы, аватары и и получить премиум валюту.

Особое внимание уделено праздничным наборам — в игре появились два ярких комплекта костюмов Nightmare Jester и Whimsical Jester, вдохновлённых классическими цирковыми образами. В каждый набор входят шляпы, костюмы, грим и аксессуары. Кроме того, был добавлен скин Armor King для аватаров в Tekken Fight Lounge со скидкой 75%.

Обновление также включает правки баланса и поведения ударов, улучшения звуков и визуальных эффектов, а также исправления коллизий у ряда персонажей. Некоторые бойцы, включая Кинга и Ли, вновь получили возможность использовать старые комбинации ударов, чтобы упростить переход на новые схемы управления.

Вместе с выходом патча Tekken 8 продолжает развивать сезон 2 — с новыми аренами, бойцами (включая Анну, Фахкурама и Миари Зо) и косметическими предметами. Хэллоуинская атмосфера, новые облики и возвращение Армор Кинга сделали октябрь одним из самых насыщенных месяцев для поклонников серии.