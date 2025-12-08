Автор и бессменный продюсер серии Tekken Кацухиро Харада покидает Bandai Namco

Автор и бессменный продюсер Tekken Кацухиро Харада объявил, что покинет Bandai Namco в конце 2025 года. По его словам, завершение 30-летия серии — идеальный момент, чтобы закрыть важную главу жизни. Харада подчеркнул, что готовился к этому шагу давно: последние пять лет он постепенно передавал все обязанности команде, доверяя им проект, которому посвятил большую часть жизни.

В своем послании он вспомнил первые турниры в японских игровых залах, когда лично таскал автоматы и звал людей попробовать Tekken. Живая атмосфера и прямой контакт с игроками стали фундаментом его подхода к разработке игр. Но годы принесли много изменений: смерть близких, уход коллег, а затем — переосмысление того, сколько времени осталось для творчества. Совет Кена Кутараги укрепил его решение.

Харада отметил, что ему посчастливилось работать над самыми разными проектами — от VR-экспериментов Summer Lesson и Pokkén Tournament до серии SoulCalibur. Он выразил благодарность сообществу и коллегам, пообещав поделиться планами позже.

Хотя в 2026 году он уже не будет в компании, Bandai Namco пригласила его появиться на финале Tekken World Tour. Там он впервые исполнит 60-минутный микс Tekken DJ — символичный подарок поклонникам, сопровождающий его прощание с эпохой длиной в три десятилетия.