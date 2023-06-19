Авторы файтинга Tekken очень своеобразно поздравили игроков с Днем отца ©

Сюжет всех частей знаменитой серии файтингов Tekken рассказывает эпичное противостояние отцов и детей, которое перерастает в нешуточные разборки мегакорпораций с собственными армиями. Вчера, когда весь мир отмечал День отца, разработчики вернулись к главной теме своей игры и поздравили игроков одним из самых странных способов. Они опубликовали небольшой ролик, как отец и сын сбрасывают поочередно друг друга со скалы

В опубликованном видео, разработчики использовали финальные кадры сюжетного режима из разных частей Tekken, начиная от самой первой и заканчивая седьмой игрой. Свою публикацию они сопроводили следующим посланием: "Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы провести время с семьей". Таким образом поздравив сообщество с Днем отца.

Если судить по реакции игроков, им понравился ироничный пост от разработчиков Tekken. Когда другие студии публиковали трогательные арты или скриншоты из игры, авторы файтинга постарались размешивать свою аудитории. Кажется, им это удалось. Теперь многие геймеры еще сильнее ждут выхода Tekken 8, где можно будет вновь окунуться в противостояние отцов и детей.