Авторы Tekken 8 готовят важные анонсы, но информацию о DLC-персонаже придётся подождать

В преддверии главного мирового турнира по Tekken 8, компания Bandai Namco сделала неожиданное заявление, которое вызвало ажиотаж среди поклонников файтинга. Разработчики выразили благодарность фанатам за внимание к финалу Tekken World Tour 2024, который состоится уже на этой неделе. В рамках мероприятия планируются важные анонсы, связанные с поддержкой игры, однако о новом персонаже DLC объявят позже.

По словам команды разработчиков, во время Tekken World Tour 2024 они хотят сосредоточиться на самом турнире. Для события подготовлены уникальные активности, а также анонсы, касающиеся обновлений для Tekken 8. Что же касается нового бойца DLC, разработчики сообщили, что анонс состоится уже после завершения турнира.

"В настоящее время наша команда активно работает над анонсом и выпуском DLC этой зимой, чтобы оправдать ожидания фанатов. Мы рады приветствовать всех участников глобального финала Tekken World Tour 2024, где первый чемпион мира по Tekken 8 будет коронован Королём Железного Кулака. Также состоится 30-летний юбилей серии в рамках 'Превосходного фестиваля TEKKEN', включающего различные тематические мероприятия," — сообщили представители Bandai Namco.

Многие поклонники предполагают, что официальный анонс нового бойца может состояться на церемонии The Game Awards 2024, которая пройдёт 13 декабря.

Ожидается, что в зимнем обновлении появится дополнительный контент, который продолжит расширять мир Tekken 8 и привлечёт новых игроков к файтингу.