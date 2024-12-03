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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 609 оценок

Авторы Tekken 8 готовят важные анонсы, но информацию о DLC-персонаже придётся подождать

Gutsz
Новости

В преддверии главного мирового турнира по Tekken 8, компания Bandai Namco сделала неожиданное заявление, которое вызвало ажиотаж среди поклонников файтинга. Разработчики выразили благодарность фанатам за внимание к финалу Tekken World Tour 2024, который состоится уже на этой неделе. В рамках мероприятия планируются важные анонсы, связанные с поддержкой игры, однако о новом персонаже DLC объявят позже.

По словам команды разработчиков, во время Tekken World Tour 2024 они хотят сосредоточиться на самом турнире. Для события подготовлены уникальные активности, а также анонсы, касающиеся обновлений для Tekken 8. Что же касается нового бойца DLC, разработчики сообщили, что анонс состоится уже после завершения турнира.

"В настоящее время наша команда активно работает над анонсом и выпуском DLC этой зимой, чтобы оправдать ожидания фанатов. Мы рады приветствовать всех участников глобального финала Tekken World Tour 2024, где первый чемпион мира по Tekken 8 будет коронован Королём Железного Кулака. Также состоится 30-летний юбилей серии в рамках 'Превосходного фестиваля TEKKEN', включающего различные тематические мероприятия," — сообщили представители Bandai Namco.

Многие поклонники предполагают, что официальный анонс нового бойца может состояться на церемонии The Game Awards 2024, которая пройдёт 13 декабря.

Ожидается, что в зимнем обновлении появится дополнительный контент, который продолжит расширять мир Tekken 8 и привлечёт новых игроков к файтингу.

57
16
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Леший3

вот это малышка на картинке 😍😍😀

18
Геральт Батькович

Давайте Мардука уже.

1
SOLUS5678

За обложку новости отдельное спасибо!.

1
Pirat13666

Небо засранное просто ужас.(

1
Хер из прошлой катки

даешь Мокуджина или дракончика!

0
Trezvopoy

С Гоном давно утекли авторские права, будут покупать?

0
Хер из прошлой катки Trezvopoy

эх жаль,думаю вряд ли,овчинка выделки не стоит

0
Sciurus989

Это мод или завезли купальники?

0
Алексей Фримен

Они ещё в 7 части есть, сам гонял на Алисе с купальником

1
wixud

Уффффффффффф

0
Belphegor D

Ждём, лично мне бы хотелось нового гостевого персонажа, но посмотрим чем Харада удивит.

0
Беркут Слеер

Ну раз сама -- LILI Kelin представляет, стоит глянуть.

0
jax baron

дайте акуму - я хочу их всех уничтожить

-1
Gradient_Zero

2D-мультики пусть остаются в говёных 2D-файтингах и больше не лезут в Теккен

0
jax baron Gradient_Zero

значит я прав -ХАХА

-1
Master Ken

Хотелось бы Хлою, а не дедов всяких.

-3