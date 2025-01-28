Авторы Tekken 8 отметили первый юбилей трейлером, в котором выразили благодарность всем фанатам

Tekken 8 празднует свою первую годовщину трейлером, в котором выражается благодарность всем фанатам, поддерживающим серию с самого её дебюта 30 лет назад. 2024 год стал ключевым для франшизы, с выходом одной из самых высоко оцененных игр серии, возрождением и уходом популярных персонажей, а также проведением незабываемых событий Tekken World Tour.

Особое внимание уделено получению награды The Game Awards в категории лучший файтинг в декабре прошлого года. Юбилейный трейлер вдохновляет поклонников продолжать участвовать в сражениях, подчеркивая, что впереди нас ждет ещё много ярких боёв и новых достижений в мире Tekken.