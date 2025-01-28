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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 665 оценок

Авторы Tekken 8 отметили первый юбилей трейлером, в котором выразили благодарность всем фанатам

butcher69
Новости

Tekken 8 празднует свою первую годовщину трейлером, в котором выражается благодарность всем фанатам, поддерживающим серию с самого её дебюта 30 лет назад. 2024 год стал ключевым для франшизы, с выходом одной из самых высоко оцененных игр серии, возрождением и уходом популярных персонажей, а также проведением незабываемых событий Tekken World Tour.

Особое внимание уделено получению награды The Game Awards в категории лучший файтинг в декабре прошлого года. Юбилейный трейлер вдохновляет поклонников продолжать участвовать в сражениях, подчеркивая, что впереди нас ждет ещё много ярких боёв и новых достижений в мире Tekken.

10
3
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Happy Anniversary всем Теккенистам

2
Kobayashi_Rindo

Мне понравилось файтиться за Азусену. Очень, так сказать, плавно комбинируются комбо.

1
Kenn1y

Год прошёл, а самым лучшем обновлении стала возможность изменить персонажа в главном меню.

0