Bandai Namco извинилась за дисквалификацию китайского игрока из турнира Tekken World Tour

Нынешний турнир по Tekken 8, Thaiger Uppercut (TGU), в последние несколько дней привлек к себе небывалое внимание благодаря официальным извинениям Bandai Namco за то, что они дисквалифицировали участника турнира Xiaochenchen XCC как раз перед тем, как он вошел в финальную восьмерку.

Это был первый международный турнир для 18-летнего молодого человека с момента его вступления в TeamEssence, команду из Юго-Восточной Азии, где XCC смог победить всех соперников. Однако его участие в турнире неожиданно было остановлено, но не из-за проступков, а потому, что он является гражданином Китая, страны, не входящей в длинный список из 189 стран, резиденты которых могут участвовать в турнире.

Реакция и поддержка со стороны сообщества достаточно сильны, чтобы не остаться незамеченными. С хэштегом #JUSTICEforXCC пользователи Twitter выразили свой гнев и разочарование по поводу этого решения. Один из пользователей сказал:

Нет никакого оправдания тому, что игрок прошел все стадии соревнования и попал в восьмерку лучших, а затем был дисквалифицирован из-за своей родины. Не должно быть никаких барьеров для того, чтобы соревноваться в игре, которую мы все любим!

И вот организаторы изменили свое решение, принесли извинения и пригласили игрока в Токио, чтобы тот смог принять участие в отборочном турнире Last Chance Qualifier. Кроме того, руководитель франшизы Tekken Кацухиро Харада сделал соответствующее заявление, сказав, что в будущем команда «приложит все усилия, чтобы увеличить количество стран-участниц».

Но вернемся к самой Tekken 8. В последнее время участились жалобы на рост числа микротранзакций, причем эти жалобы стали еще более частыми из-за ревюбомбинга от игроков, обозленных на разработчиков.