Bandai Namco извинилась за утечку геймплейного трейлера Tekken 8 ©

Bandai Namco извинилась за видео, в котором преждевременно раскрыла информацию о новом персонаже, который должен появиться в Tekken 8.

С момента анонса сиквела файтинга разработчик/издатель тщательно и регулярно раскрывал информацию о пополнении списка, но, похоже, что в выходные в сеть случайно попал геймплейный ролик с участием Брайана Фьюри.

Хотя издатель быстро удалил видео, было уже слишком поздно - новый ролик был опубликован и распространен по всему интернету.

"Я приношу извинения фанатам, которые увидели это не так, как мы с [режиссером Кацухиро Харадой] хотели", - написал в Твиттере продюсер Майкл Мюррей.

Мне жаль всех вас, ребята, а также команду разработчиков, которые отказались от выходных, чтобы поработать над этим.

Однако твит Харады был не таким сдержанным. Хотя он тоже был удален, твит был быстро запечатлен и распространен в Интернете.

Что за ххххх BandaiNamco Euro. Вот почему я предупреждал вас много лет назад не постить по таймеру. Ну, я пойду домой, спасибо! Хахаха

Директор Tekken 8 недавно подтвердил множество новых деталей геймплея, включая сетевой код отката, количество персонажей и кросс-игру.